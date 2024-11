Pleite für Pitt und Clooney: «Wolfs» bekommt keine Fortsetzung

Daraus sei aber offenbar nichts geworden, wie «Variety» bestätigt wissen will. In der Tat hatte Watts kurz zuvor in einem Interview mit «Collider» anklingen lassen, dass er inzwischen nicht mehr davon ausgehe, dass es zu einem zweiten Teil kommen werde. Auf die Frage, welche Projekte er nach seiner bald anlaufenden «Star Wars»–Serie namens «Skeleton Crew» habe, antwortete er vielsagend: «Ich weiss noch nicht, was ich als Nächstes drehen werde. Aber ich denke nicht, dass es eine Fortsetzung zu ‹Wolfs› geben wird.» Weiter ging er jedoch nicht auf das Thema ein und auch «Variety» erhielt nach eigenen Aussagen noch keine Rückmeldung von den Verantwortlichen bei Apple TV+.