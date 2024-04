Pleite: Giancarlo Esposito wollte eigenen Mord arrangieren

Giancarlo Esposito (65) hat über seine finanziellen Schwierigkeiten in der Vergangenheit berichtet. Während eines Auftritts in der SiriusXM–Show «Jim & Sam» erinnerte sich der Schauspieler an die Zeit, in der er sogar in Erwägung zog, seinen eigenen Mord in Auftrag zu geben, um die Auszahlung einer Lebensversicherung für seine Familie zu erreichen.