Plötzlich blond! Bella Hadid überrascht in Cannes mit neuem Styling

Zuletzt hatte sie sich 2022 mit einer helleren Haarfarbe in «Aspenblond» gezeigt. Zu ihrem neuen Look kombinierte Hadid in Cannes ein weisses Korsettoberteil und eine weisse, hautenge Hose, die einen Blick auf ihre Taille freigaben. Als Accessoire trug sie laut «Page Six» Vintage–Slingback–Pumps von Yves Saint Laurent und eine Saint–Laurent–Tasche mit Henkel im gleichen Kamelton.