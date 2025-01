«Plötzlich für alles bezahlen»: Katharina Thalbach über den Westen

Auf der Kinoleinwand wird sie Ende des Monats zur ehemaligen DDR–Spionin. Schauspielstar Katharina Thalbach (70), 1954 in der DDR geboren, ist ab dem 23. Januar in der Kinofilmfortsetzung «Kundschafter des Friedens 2» zu sehen. Im Interview mit der «Bild am Sonntag» hat sie jetzt ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit der Übersiedlung in die BRD verraten.