Plötzlicher Tod: Tennis-Star Aryna Sabalenka trauert um ihren Freund

Eigentlich bereitet sich Tennis–Star Aryna Sabalenka (25) in Florida gerade auf die Miami Open vor, wo sie eigentlich am 22. März in der Runde der letzten 64 auf dem Platz stehen sollte. Doch nun muss die Weltranglistenzweite aus Belarus um ihren Partner trauern: Konstantin Koltsov, ein ehemaliger Profi–Eishockeyspieler, ist im Alter von 42 Jahren gestorben. Das teilte der belarussische Eishockey–Verband am Dienstag mit. Der ehemalige NHL–Profi sei «plötzlich verstorben».