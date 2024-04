Plötzlicher Tod von Karen Houghton: Daran starb Kris Jenners Schwester

Die Todesursache von Kris Jenners (68) Schwester steht fest. Laut dem Totenschein, der «TMZ» vorliegt, starb Karen Houghton an einem Herzstillstand nach plötzlichen Herzrhythmusstörungen. Als Nebenursache wird eine Erkrankung an Diabetes Typ 2 angegeben. Das Dokument enthüllt zudem, dass Karen Houghton an einer bipolaren Störung litt.