«Pluribus»: So steht es um die zweite Staffel

Die Fans der Apple–TV–Hitserie «Pluribus – Glück ist ansteckend» müssen sich noch gedulden. Bei einem Presseevent des Streamingdienstes hat Serienschöpfer Vince Gilligan (58) erstmals über den Stand der Arbeiten an der zweiten Staffel gesprochen und die Erwartungen gedämpft. Er und sein Autorenteam würden zwar fleissig an neuen Folgen arbeiten, räumte der «Breaking Bad»–Macher laut «Deadline» ein. Allerdings sei man noch nicht so weit, wie er es sich wünschen würde.