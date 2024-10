Plus 5.000 Aura: Susanne Daubner verliest doch das Jugendwort

«Liebe Community, eure Kommentare haben mich so geflasht»

Daubners Jugendwort–Beiträge sind in den vergangenen Jahren zu echtem Kult in den sozialen Medien und in Sachen Memes geworden. Offensichtlich hat sich die Nachrichtensprecherin das Feedback der Fans, die sie unbedingt weiterhin im Rahmen der Verkündung sehen wollten, zu Herzen genommen. In einem aktuellen Post, der unter anderem über den Instagram–Account der «tagesschau» veröffentlicht wurde, feiert Daubner ihre Rückkehr.