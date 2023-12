Pocher über Ofarim: «Ich habe es ihm nicht eine Sekunde abgenommen»

Die sechste Ausgabe ihres Podcasts «Die Pochers! Frisch recycelt» (exklusiv bei Podimo) nehmen Oliver Pocher (45) und Alessandra «Sandy» Meyer–Wölden (40) wieder zu Hause auf. Meyer–Wölden weist schmunzelnd zunächst auf ihren «kleinen Downgrade» hin: Im Vergleich zur Aufnahme der vorangegangenen Podcast–Folge vor ausverkauftem Haus im Kölner «Gloria» sitze sie nun wieder «im Schrank». Pocher merkt mit Blick auf den Auftritt vor Publikum in Köln an: Er müsse nun «damit umgehen», dass die Podcast–Fans seine Ex–Frau «teilweise witziger finden als das, was ich mache». Aber: «In 180 Podcasts wirst du es verkacken», so Pocher. «Und dann kann ich dich wieder rausschmeissen und mit Amira weitermachen.» Meyer–Wölden hat auf jeden Fall, was die Podcast–Aufnahme mit Oliver Pocher angeht, Blut geleckt.