Pocher und Böhmermann reagieren auf Schweiger-Tirade

Jan Böhmermann: «Bin Til Schweiger nie begegnet»

Satiriker Böhmermann veröffentlichte in einer Instagram Story eine «Gegendarstellung» und erklärte über die angebliche Begegnung süffisant: «Ich bin Til Schweiger niemals in einer Lufthansa Lounge begegnet. Die ‹Süddeutsche Zeitung› habe ich ebenfalls noch nie gelesen.» Was tatsächlich schon einmal passiert sei, wie er vor Jahren bereits in seinem Podcast «Fest & Flauschig» erzählt habe, sei Folgendes: «Ich sass mal hinter Til Schweiger in der Economy Class auf einem Eurowings Flug nach Berlin, er vorne in Business.» Böhmermann habe ihn allerdings erst beim Aussteigen gesehen, «weil ich (vor ihm) das Flugzeug verlassen habe».