Pochers, Kleins und mehr: Die dramatischsten Promi-Trennungen 2023

Pop–Stars gehen auf neue Partnersuche

Neben langjährigen Schauspieler–Ehen gingen 2023 auch nicht wenige Liebesbeziehungen bekannter Musik–Stars in die Brüche, die jedoch allesamt wesentlich kurzlebiger ausfielen. Vergleichsweise lange hielten es dabei Kylie Minogue (55) und ihr Freund Paul Solomons (47) miteinander aus. Nachdem die beiden ganze fünf Jahre gemeinsam durchs Promi–Leben gegangen waren, scheiterte ihre Partnerschaft schliesslich an den Schwierigkeiten der Fernbeziehung, in der sich die beiden wiederfanden, als die Sängerin Anfang 2022 zurück in ihre Heimat Australien zog und den ehemaligen «GQ»–Kreativchef in London zurückliess.