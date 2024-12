Podcast-Abschied: Thomas Gottschalk und Mike Krüger sagen «Tschüss»

Den Namen Maite Kelly nimmt Mike Krüger nur zu Beginn der finalen Folge einmal in den Mund. Eine Rechtfertigung oder gar eine Entschuldigung folgt nicht. Stattdessen machen sich die «Supernasen» über einen offenen Brief lustig, den Moderatorin Andrea Kiewel (59) zur Causa Kelly an Gottschalk geschrieben hat. Der brüstet sich damit, den Brief natürlich nicht gelesen zu haben.