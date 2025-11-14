«Poker Face»: «Game of Thrones»-Star ersetzt Natasha Lyonne

Trotz guter Kritiken für die ersten beiden Staffeln: Der US–Streamingdienst Peacock setzt «Poker Face» ab. Doch es gibt noch Hoffnung für den Krimi um die menschliche Lügendetektorin Charlie Cale. Die Macher um Rian Johnson (51) wollen laut «Deadline» die Serie fortsetzen. Allerdings nicht mit Hauptdarstellerin Natasha Lyonne (46). Sie soll von einem Mann ersetzt werden. Im Gespräch ist ein Fanliebling aus «Game of Thrones»: Peter Dinklage (56).