Polit-Prominenz nimmt Abschied von Altbundespräsident Horst Köhler

Er war der neunte Bundespräsident

Der Altbundespräsident war am 1. Februar im Alter von 81 Jahren verstorben. Wie das Bundespräsidialamt in Berlin am 1. Februar mitteilte, starb Köhler am frühen Samstagmorgen nach kurzer, schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie. Er war von 2004 bis 2010 der neunte Bundespräsident Deutschlands. Mit seinem überraschenden Rücktritt am 31. Mai 2010 sorgte er für einen Paukenschlag. Köhler hinterlässt seine Frau Eva Luise Köhler, mit der zwei Kinder bekam.