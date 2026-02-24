Polit-Prominenz nimmt in Berlin Abschied von Rita Süssmuth

Auch Angela Merkel veröffentlichte zum Tod eine Erklärung, in der die Altkanzlerin an die Verdienste der Politikerin erinnerte: «Sie benannte die Defizite schonungslos. Dabei machte sie vielen Mut, so auch mir Anfang der 1990er Jahre als Frauenministerin.» Süssmuth sei «eine Vorkämpferin für die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie gewesen», führte Merkel unter anderem weiter an. «Rita Süssmuths Stimme wird fehlen, auch mir. Wir können ihr Andenken bewahren und ehren, indem wir uns weiter für ihre Herzensanliegen engagieren.»