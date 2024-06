Political-Correctness-Streit: Julia Louis-Dreyfus gegen Seinfeld

Der Anlass für Julia Louis–Dreyfus Kommentar war ein Statement von Jerry Seinfeld in einem Podcast des «New Yorker» im April 2024. Darin machte er die «extreme Linke und der PC–Mist und die Leute, die sich so sehr darum sorgen, andere Menschen zu beleidigen», verantwortlich für einen angeblichen Niedergang der Comedy. Mittlerweile legte Seinfeld nach und erklärte, auch eine «einvernehmliche Hierarchie» und eine «dominante Männlichkeit» in der Kultur zu vermissen.