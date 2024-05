Polizei eingeschaltet: Hacker wollen Taylor-Swift-Tickets erbeuten

Taylor Swift tritt auch in Deutschland auf

Swift spielt in den kommenden Wochen und Monaten im Rahmen der «The Eras Tour» zahlreiche Konzerte in Europa. Auch für Deutschland, Österreich und die Schweiz sind mehrere Shows geplant. Zwischen dem 17. und 28. Juli ist die Sängerin in Gelsenkirchen, Hamburg und München insgesamt sieben Mal zu sehen, zuvor gastiert sie bereits am 9. und 10. Juli zweimal in Zürich und vom 8. bis 10. August stehen drei Shows in Wien an.