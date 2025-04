Polizei-Video zeigt emotionale Szene aus Gene Hackmans Villa

Hund sass ruhig neben Arakawas Leichnam

Wie ein Bodycam–Video zeigt, bewachte einer der zwei überlebenden Hunde die Leiche von Betsy Arakawa. Am 26. Februar fanden Polizeibeamte das Ehepaar sowie Schäferhund Zinna tot in ihrer Villa in Santa Fe, New Mexico. Das Filmmaterial, das unter anderen «TMZ» aufgriff, zeigt die Polizisten beim Betreten des Hauses. Ein Beamter beobachtete eines der überlebenden Haustiere, das ruhig neben Arakawa sass. Dazu sagte er, der Hund «bewacht sie» und «scheint ziemlich freundlich zu sein».