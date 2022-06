Polizeieinsatz: Ex von Britney Spears platzt in ihre Hochzeit mit Sam

Der Ex-Mann von Britney Spears (40), Jason Alexander (40), ist offenbar bei der Hochzeit der Sängerin festgenommen worden. Er soll sich Zutritt zum Veranstaltungsort in Südkalifornien verschafft haben, als die letzten Vorbereitungen liefen. Medienberichten zufolge erklärte das Büro des Sheriffs im Bezirk Ventura, Polizisten hätten am Donnerstagnachmittag (9. Juni) auf einen Hausfriedensbruch reagiert. Der erste Ehemann von Britney Spears soll vor Ort festgenommen worden sein. In einem anderen Bezirk soll gegen ihn zudem ein Haftbefehl vorgelegen haben.