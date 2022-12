«Polizeiruf 110: Abgrund»: So wird der neue Brandenburg-Krimi

Darum geht's im «Polizeiruf 110: Abgrund»

Die polnische Geologin Magdalena Nowak wird tot in einem Waldstück in der Nähe des Dorfes Fehlow am Rande eines ehemaligen Braunkohlegebiets gefunden - offensichtlich mit einer Plastiktüte erstickt. Kriminalhauptkommissar Adam Raczek und Kriminalkommissaranwärter Vincent Ross können ein Sexualverbrechen zunächst ausschliessen. Aber warum war die junge Frau mitten in der Nacht allein im Wald? Laut Aussage ihres Freundes Tom Grabowski (Patrick Kalupa, 43) wollte Magdalena zu ihrem Camper. Sie wohnte erst seit kurzem hier und arbeitete an einem Bodengutachten zur Renaturierung des ehemaligen Abbaugebiets, das touristisch erschlossen werden soll.