«Polizeiruf 110: Black Box»: Warum ist Doreen Brasch so traumatisiert?

Warum tötete er einen scheinbar unschuldigen Mann mitten in einem Zug? Die Antwort: Er war schwer traumatisiert. Mit eigenen Augen musste Adam Dahl (Eloi Christ, 20) als kleines Kind miterleben, wie seine leibliche Mutter getötet wurde. Diese schrecklichen Erfahrungen entluden sich in ihm, als er zufällig dem Mörder im Zug gegenübersitzt - ohne selbst zu wissen, wer dieser fremde Mann überhaupt ist. Sein Unterbewusstsein übernahm die Kontrolle. Doch Adam ist nicht die einzige traumatisierte Person in «Black Box».