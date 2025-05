«Polizeiruf 110: Böse geboren»: Finstere Familienverhältnisse

Ein echtes Highlight in dieser finsteren Folge stellt die schauspielerische Leistung von Lina Beckmann in der Rolle der Rostocker Kommissarin Melly Böwe dar. In dem privaten Konflikt mit ihrer Tochter, die endlich erfahren will, wer ihr leiblicher Vater ist, offenbart die sonst so leichtfüssige und in sich ruhende Figur nun erstmal ihre ernste und verletzliche Seite. Was nicht zuletzt dazu führt, dass das bislang stark unterkühlte Verhältnis zu ihrer Kollegin Katrin König langsam beginnt, ein wenig aufzutauen.