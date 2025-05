«Polizeiruf 110: Böse geboren»: Gibt es wirklich ein «Killer-Gen»?

Mythos «Natural Born Killer»

In dem wissenschaftlichen Fazit zu ihrer Studie betonten die Forscher jedoch nachdrücklich, dass diese problematischen Genvarianten für sich alleine niemanden zu einem Mörder machen könnten. «Kriminelles Verhalten ist ein komplexes Phänomen, das sowohl durch genetische als auch durch Umweltfaktoren geprägt wird» heisst es im Schlusswort dazu. Ob jemand diese «potenziellen Risikofaktoren» in sich trage, sage noch nichts darüber aus, ob er tatsächlich jemals in seinem Leben eine Gewalttat begehen werde. Der «Natural Born Killer» sei somit nichts als ein populäres Klischee.