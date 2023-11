«Polizeiruf 110: Cottbus kopflos»: Die neue Ermittler-Konstellation

«Nein, ich wusste nicht, um den Karneval in Cottbus. Auch als ich 1995 zur Bundesgartenschau erstmals in Cottbus war, habe ich keine Kenntnis davon bekommen», gibt er im rbb–Interview zu. Umso interessanter sei es bei der Recherche für den Krimi dann gewesen, dass in Cottbus Karneval auch so gross gefeiert werde. «Als Rheinländer habe ich Karneval natürlich im Blut und freue mich zu sehen, wie unterschiedlich und dennoch immer besonders die Traditionen in Deutschland sein können», fügt er hinzu und verrät noch ein Detail von den Dreharbeiten: «Ich habe mich dann sehr darauf gefreut, dass wir tatsächlich im Cottbuser Karneval drehen können und ich so auch den grössten Karnevalsumzug Ostdeutschlands miterleben konnte.»