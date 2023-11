«Polizeiruf 110: Cottbus kopflos»: Wie ist der neue Karneval-Krimi?

Der «Polizeiruf 110: Cottbus kopflos» (12. November, 20:15 Uhr, das Erste) spielt in der überregional etwas weniger bekannten närrischen Zeit in Brandenburg. Es ist der erste Fall, in dem Vincent Ross (André Kaczmarczyk, 37), Alexandra Luschke (Gisa Flake, 38) und Karl Rogov (Frank Leo Schröder, 62) gemeinsam ermitteln. Alle drei waren allerdings auch zuvor schon im deutsch–polnischen Sonntagskrimi zu sehen. Ross ist seit Anfang 2022 in «Hildes Erbe» dabei, Rogov seit Anfang 2023 in «Der Gott des Bankrotts» und Luschke ermittelte bereits Ende 2021 in dem Fall «Hermann» mit.