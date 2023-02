«Polizeiruf 110: Daniel A.»: Gewissen vs. Outing im neuen Rostock-Fall

Lohnt sich das Einschalten?

Auf jeden Fall. Die Zuschauerinnen und Zuschauer wissen von Beginn an, wer es war und vor allem, dass Daniel nichts damit zu tun hat, und so bleibt viel gut genutzter und eindrücklich inszenierter Raum, um von der misslichen Lage des jungen Transmannes zu erzählen. «Trotz eines starken Ermittlerkrimis ist Daniel unsere Hauptfigur», bestätigt Regisseur Dustin Loose (36). «Wir erzählen um ihn herum und begleiten ihn in viele Situationen hinein. Die Geschichte, die wir erzählen, ist aber so universell und nahegehend, dass es am Ende gar nicht mehr wichtig ist, wer sich als was identifiziert und wie man was nennt. Denn letztlich erzählen wir von einem Menschen im Kampf mit und um sich selbst», fasst er zusammen.