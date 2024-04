«Polizeiruf 110: Der Dicke liebt»: Abgründige Ermittlungen

Fast drei Jahre nach ihrem Einstand im Jahr 2021 sind die Kommissare Henry Koitzsch (Peter Kurth, 67) und Michael Lehmann (Peter Schneider, 49) in ihrem zweiten Mordfall zu erleben. Im «Polizeiruf 110: Der Dicke liebt» (21.4., 20:15 Uhr, das Erste) aus Halle an der Saale verschlägt es die beiden in den Kosmos eines Plattenbauviertels, in dem ein Mädchen ermordet wurde. Während der Ermittlungen blicken sie in so manchen menschlichen Abgrund.