«Polizeiruf 110: Der Dicke liebt»: Alkoholiker im Polizeidienst

Neues Problembewusstsein bei Polizeibehörden

Auch wenn es in der Realität meist weniger offensichtlich zutage tritt, spielt das weitverbreitete Problem des Alkoholismus natürlich auch bei den Polizeibehörden eine nicht unwesentliche Rolle. Nachdem das Problem von Abhängigkeitserkrankungen in den eigenen Reihen lange Zeit ignoriert oder aufgrund fehlender Hilfskonzepte nicht angegangen wurde, gründete man im Jahr 1990 die «Bundesarbeitsgemeinschaft Suchthilfe in der Polizei», um Grundlagen für die Betreuung alkoholkranker Kollegen zu etablieren. Mitglieder dieses Arbeitskreises sind Polizeibeschäftigte, Betroffene und Fachleute verschiedener wissenschaftlicher Richtungen wie Medizin, Pädagogik, Psychologie und Sozialarbeit.