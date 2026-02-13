«Polizeiruf 110: Der Wanderer zieht von dannen»: Endlich Antworten

Koitzsch vermutet jetzt, dass hinter beiden Morden ein Serientäter stecken könnte. Den Zusammenhang sieht er in der Einsamkeit der beiden alleinstehenden Opfer. Ausserdem stossen Kollege Lehmann und er noch auf weitere Taten, die dazu passen könnten. Eine Verbindung könnte aber auch Uwe Baudes Ex–Liebschaft Katrin Sommer (Cordelia Wege, 49) sein, die sie schon im ersten Fall in Atem hielt und sich jetzt selbst beobachtet fühlt. Koitzsch inhaftierter Freund bringt ihn dann auch noch auf die Spuren der Legende des «Schlüsselmachers», die bis in die DDR zurückführt. Allerdings ist auch der Kommissar selbst seit Jahren einsam – und befindet sich deshalb in grosser Gefahr.