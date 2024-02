«Polizeiruf 110: Diebe»: Sie spielen den Vater und das Mutter-Kind-Duo

Wolfgang Michael spielt den verschollenen Vater Günther Wernicke

Wolfgang Michael kam 1955 im nordrhein–westfälischen Heinsberg an der Grenze zu den Niederlanden zur Welt. Er machte sich vor allem am Theater einen Namen. Ab 1993 spielte er an der Berliner Schaubühne am Lehniner Platz. Von 1999 bis 2009 gehörte er dem renommierten Ensemble des Wiener Burgtheaters an. Seit 2017 steht er wieder in der Hauptstadt als Ensemblemitglied des Berliner Ensemble auf der Bühne.