«Polizeiruf 110: Funkensommer»: Brandleiche und Liebestaumel

Lohnt sich das Einschalten?

Ja. Auch wenn der Krimi am Ende droht, sich in Gefühlsseligkeit und unnötigen Kleinigkeiten zu verlieren, kriegt «Funkensommer» letztlich doch noch die Kurve und liefert ein zwar nicht überraschendes, aber dennoch fulminantes Finale. Johanna Wokalek zeigt sich als Cris Blohm ungewöhnlich nahbar. Durch die eindrucksvoll inszenierten Visualisierungen ihrer Gedankengänge gelingt es, sich in die Ermittlerin hineinzuversetzen und ihre Handlungsschritte nachzuvollziehen. Zusammen mit Golo Euler liefert sie ausserdem schöne Szenen aus der Idylle rund um München. Regisseur Alexander Adolph (58) gelingt die Verbindung zwischen den düsteren Bildern, die der Fund einer Brandleiche nun mal mit sich bringt, und der fröhlichen Stimmung im sommerlichen Bayern nahezu perfekt. Das Motiv des Feuers zieht sich als Leitfaden durch den gesamten Krimi – mal als Metapher für Vernichtung und Tod, mal als Zeichen feuriger Gefühle.