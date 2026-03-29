«Polizeiruf 110: Goldraub»: Nach Jahren wieder ein Krimi aus Potsdam

Kein fester Sonntagskrimi in Potsdam

Dass das pittoreske Potsdam keinen eigenen Sonntagskrimi hat, ist sowieso überraschend. Ein «Tatort»–Team war dort noch nie fest angesiedelt, lediglich die Berliner Ermittler unternehmen hin und wieder Ausflüge in die Nachbarstadt. Beim «Polizeiruf 110» wundert es aber noch mehr, denn die Reihe war ursprünglich die Antwort des DDR–Fernsehens auf die Krimireihe aus dem Westen und hätte mit Potsdam einen schönen Ost–Schauplatz gehabt. Mit Kommissariaten im deutsch–polnischen Grenzgebiet, in Magdeburg, Rostock und, gerade zu Ende gegangen, in Halle (Saale) bleibt er seinen ostdeutschen Wurzeln auch bis heute treu. Lediglich das Team aus München schlägt da aus der Art.