«Polizeiruf 110: Hildes Erbe»: So wird der erste Fall des neuen Duos

Darum geht's im «Polizeiruf 110: Hildes Erbe»

Noch bevor sein erster Arbeitstag beginnt, wird Kriminalkommissaranwärter Vincent Ross, der frisch von der Polizeischule kommt, in eine Mordermittlung verwickelt: Über seiner neuen Wohnung in Slubice, Polen, wurde der 22-jährige Bastian Grutzke (Oskar Bökelmann, geb. 1997) ermordet. Noch einen Tag vorher half der junge Student Ross beim Einzug. Adam Raczek staunt nicht schlecht, als er am Tatort so seinen neuen Kollegen kennenlernt.