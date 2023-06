«Polizeiruf 110: Paranoia»: So wird Verena Altenbergers letzter Fall

Beim «Polizeiruf 110: Paranoia» ist der Name auch Programm - denn bis zum Schluss zweifelt man vor dem Bildschirm, was nun Wahrheit und was Einbildung ist. Grossartig verkörpert Marta Kizyma die Rettungssanitäterin Sarah Kant, die nahe am Abgrund steht. Bildet sie sich alles ein, ist sie krank oder doch bei Sinnen und einer grossen Sache auf der Spur? Genau das möchten unter anderem Bessie und ihr Kollege Dennis Eden herausfinden. Generell wirkt das Ensemble harmonisch und spielt sehr gut zusammen - man kauft den Beteiligten alles ab und ist überrascht, in welche Richtung sich die Charaktere entwickeln.