«Polizeiruf 110: Schweine»: Ballerspiele im Sperrgebiet

Lohnt sich das Einschalten?

Ja. Der «Polizeiruf: Schweine» erzählt in einer angenehm realistischen Tonlage und mit authentischer Besetzung eine bis zum Schluss spannende Geschichte, die nicht nur die epidemische Problemlage im deutsch–polnischen Grenzgebiet, sondern auch die menschlichen Abgründe der beteiligten Charaktere kunstvoll auslotet. Zu einem Highlight wird diese «Polizeiruf»–Folge nicht zuletzt durch die äusserst atmosphärischen Bilder und Perspektiven, mit denen Regisseur Tomasz E. Rudzik (45) das grenzüberschreitende Treiben in der Sperrzone einfängt und dabei immer wieder die Oder als düsteren Grenzfluss in Szene setzt.