«Polizeiruf 110: Sie sind unter uns»: Jeremy und seine Mutter im Fokus

Nachwuchsstar Mikke Rasch

Rasch übernimmt die Rolle des 17–jährigen Jeremy, der an seiner Schule zum tödliche Amokläufer wird. Die Figur ist angelegt als ein Jugendlicher zwischen Verlorenheit und Aggression, Täter und Opfer zugleich. Für den jungen Darsteller eine Herausforderung, die er mit intensiver Präsenz umsetzt. Rasch wurde 2005 in Köln geboren und lebt heute in Hamburg. Er steht seit seiner Kindheit vor der Kamera. Bekannt wurde er 2016 mit «Die Wilden Kerle 6 – Die Legende lebt». 2018 spielte er in «Matti & Sami und die drei grössten Fehler des Universums» seine erste grosse Hauptrolle. Serienauftritte hatte er in «Die Pfefferkörner», «Grossstadtrevier» und «Notruf Hafenkante». Mit dem «Polizeiruf» zeigt Rasch nun eine ernsthafte, erwachsene Rolle, die sein bisheriges Profil deutlich erweitert.