«Polizeiruf 110»: So geht es für die Kommissarinnen aus Rostock weiter

Neue Fälle für die Kommissarinnen Melly Böwe (Lina Beckmann, 41) und Katrin König (Anneke Kim Sarnau, 50): Zwei Folgen des «Polizeiruf 110» aus Rostock werden bis zum 20. Juli in Rostock, am Warnowstrand sowie in Hamburg und Umgebung entstehen, teilte der NDR mit. Andreas Herzog («Die Toten von Marnow») inszeniert die beiden Filme mit den Titeln «Gespenster» und «Diebe», die voraussichtlich 2023 und 2024 im Ersten laufen.