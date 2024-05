«Polizeiruf 110: Unsterblich»: Absturz einer Influencerin

Der «Polizeiruf 110: Unsterblich» (Sonntag, 12. Mai, ab 20:15 Uhr im Ersten) entführt Kriminalhauptkommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen, 55) in digitale Sphären, mit denen sie herzlich wenig anfangen kann. Bei ihren Ermittlungen zum Tod einer in Ungnade gefallenen Influencerin tun sich so einige menschliche Abgründe auf – und nichts ist, wie es auf den ersten Blick erscheint.