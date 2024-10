«Polizeiruf 110: Wasserwege»: Lohnt sich der neue Brandenburg-Krimi?

In diesem Raum bewegt sich das stets wechselnde Ermittlerteam. Als Hauptermittler an der Seite des unkonventionell exaltierten und einfühlsamen Vincent Ross ist diesmal wieder der bodenständige Karl Rogov im Fokus – kleine private Details inklusive. Die beiden überzeugen in all ihrer Unterschiedlichkeit im Zusammenspiel auf ganzer Linie. Gleiches gilt aber auch für den restlichen Cast, dem in einer Episodenhauptrolle auch ein bärtiger Wanja Mues (50) angehört – nur die Augen verraten den Hamburger, der seit zehn Jahren als Privatermittler Leo Oswald in der Neuauflage von «Ein Fall für zwei» (seit 2014, ZDF) erfolgreich ist.