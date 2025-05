«Polizeiruf 110: Widerfahrnis»: Geheimnis einer Unbekannten

Doreen Brasch fühlt in ihrem Jubiläumsfall «eine unausgesprochene Verbindung zu dieser Frau», so Schauspielerin Claudia Michelsen in der Pressemitteilung über das Opfer. Das fasst gut zusammen, was auch auf den Zuschauer überspringt. Gerade die leisen Töne sind es, die berühren. Die Widmung ganz am Ende des Krimis tut dann ihr Übriges: Der Film ist das letzte Projekt von Pablo Grant (1997–2024), der seit 2020 den Kriminalkommissar Günther Márquez spielte. Zwei Monate nach Drehschluss starb er am 6. Februar 2024 an einer Thrombose.