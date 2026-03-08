«Polizeiruf 110: Your Body, My Choice»: Wer ist Aktivistin Lara?

Auch der Politthriller «Am Abgrund» (2024), in dem Jordan die Stieftochter von Schwarzwald–«Tatort»–Star Hans–Jochen Wagner spielt, die in ihrem Herkunftsland Aserbaidschan als Oppositionelle verhaftet wurde, ist harter Stoff. Für ihre Darstellung wurde Jordan im Oktober 2025 mit dem Marler Medienpreis für Menschenrechte von Amnesty International ausgezeichnet. Auf Instagram schrieb sie dazu: «Aktuell erleben wir, wie überall auf der Welt systematisch Menschenrechte und Demokratie verletzt werden.» Für sie sei es daher «ein unfassbar grosses Privileg, dass solche Themen sichtbar werden – gerade in einer Zeit, in der das Wegsehen so viel einfacher scheint als das Hinsehen.» Den Preis widme sie daher allen «deren Stimmen zu leise sind, um gehört zu werden und allen die sie lauter machen.»