«Polizeiruf: Jenseits des Rechts»: Lohnt sich Amateurporno-Fall?

Lohnt sich das Einschalten?

Von der Grundidee her auf jeden Fall. «Wie so oft kam die Inspiration für das Drehbuch aus der Wirklichkeit: Bei Recherchen zum Thema DNA–Spuren stiess ich auf die erstaunliche Tatsache, dass erfahrene Labor–AnalystInnnen auf einen Blick mehr Informationen sehen können, als sie der Polizei verraten dürfen. Das passiert zwar nur in extrem seltenen Ausnahmefällen, aber gerade dann sind die deutschen Gesetze streng», erklärt Drehbuchautor Tobias Kniebe. Auf diese Weise habe er auf einmal den «Gewissenskonflikt einer DNA–Expertin» vor sich gesehen, die dann auch die Kommissarin in ihr Dilemma einweihe. «Schon bewegt sich die ganze Ermittlung jenseits des Rechts – eine denkwürdige und dramatische Nacht lang», so Kniebe.