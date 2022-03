Pollen, Wandern, Garten: Hilfreiche Apps für den Frühling

Pollenflug-Apps

Für viele Menschen beginnt im Frühjahr auch eine echte Leidenszeit. Denn wenn Haselnuss und Co. zu blühen beginnen, läuft Allergikern die Nase und die Augen jucken. Damit sie sich zumindest ein bisschen auf die jeweilige Situation einstellen können, gibt es eine Vielzahl an Pollenflug-Radar-Apps, einige von ihnen stammen von Krankenkassen und Pharmakonzernen. So bietet die bayerische Staatsregierung «ePIN - Pollenflug Bayern» (Android/iOS) an, die Techniker Krankenkasse die Anwendung «Husteblume» (Android/iOS) und Ratiopharm seinen «Pollen Radar» (Android/iOS). Aber auch in der «WetterOnline»-App ist eine Pollenflug-Karte integriert. Alle diese Apps sind in der Basisfunktion kostenlos und bieten die Möglichkeit, der App seinen Standort mitzuteilen, um automatisch Auskunft über den aktuellen Pollenflug zu bekommen.