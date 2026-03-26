Polyton 2026: Giovanni Zarrella holt sich Schlager-Musikpreis

Viele Gewinner glänzten mit Abwesenheit

Allerdings waren zahlreiche ausgezeichnete Acts nicht bei der Veranstaltung erschienen, wie das «Rolling Stone»–Magazin in einem Kommentar schreibt. So fehlte etwa Nina Chuba (27), um den Preis für den Gemeinschaftssong «Rage Girl Remix» in der Kategorie Pop entgegenzunehmen. Die Abholerin sagte ins Mikrofon: «Ich sende viele Grüsse an den Rest. Es fehlen noch sieben Andere.» Auch der Gewinner in der Kategorie Rap, SSIO, war nicht auf der Veranstaltung. Genauso wenig wie der Gewinner in der Kategorie Punk, die Band Turbostaat.