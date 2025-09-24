Pony-Guide: Welcher Schnitt passt zu welcher Gesichtsform?

Oval

Ein ovales Gesicht gilt als Ideal und als die ausgewogenste Gesichtsform. Es ist länglich, die Stirn etwas breiter als das Kinn, und die Wangenknochen bilden meist den breitesten Punkt. Wer sich einen Pony schneiden lassen möchte, hat hier die grösste Auswahl – fast alle Ponyformen stehen dieser Gesichtsform. Ein Statement setzen gerade geschnittene Blunt Bangs. Noch markanter wirken die ultrakurzen Micro Bangs. Verspielter sehen Wispy Bangs aus: Leicht ausgedünnt und fransig bedecken sie die Stirn nicht komplett. Auch Curtain Bangs, die zu den Seiten fallen und in das restliche Haar übergehen, erzeugen einen soften Look. Als wahrer Allrounder passen sie zudem zu jeder anderen Gesichtsform.