Pony im Sommer: So trägt man den Haarschnitt bei Hitze

Trockenshampoo gegen strähniges Haar

Die Stirn ist eine der ersten Körperstellen, von der bei hohen Temperaturen Schweisstropfen abperlen. Trägt man einen Pony, wird die Stirn noch schneller heiss. Die Haare saugen Schweiss und Fett von der Haut auf und werden so schnell strähnig. Das schnelle Gegenmittel: Trockenshampoo. Einfach in die Stirnfransen (vor allem am Ansatz) sprühen, einwirken lassen und dann ausbürsten - so sieht der Pony wieder wie frisch gewaschen und gestylt aus. Als Alternative zum Trockenshampoo eignet sich auch Babypuder.