«Poor Things» mit Emma Stone: Sperrige Oscar-Überraschung in spe?

Seit 18. Januar läuft Giorgos Lanthimos' (50) neuer Film «Poor Things» in den deutschen Kinos. Wer mit den vorangegangenen Werken des griechischen Regisseurs vertraut ist, der weiss, dass eine bitterböse bis anstössige, bizarre bis ungemein kreative Tour de Force ansteht. In Form von «Poor Things» ist es die vielleicht ungewöhnlichste Emanzipationsgeschichte aller Zeiten, in deren Zentrum sich Emma Stone (35) ganz nach vorne in die Favoritenliste der anstehenden Oscars gespielt haben dürfte.