Pooth-Sohn sitzt in Dubai: Vater Franjo kommt nach Rückschlag weiter

Verona fügte in dem Clip in Richtung der 23–Jährigen hinzu: «Ich bin so dankbar, du bist einfach grossartig und du machst es so gut mit Rocco.» Zudem sagte sie: «Ich bin stolz auf dich, danke, dass du uns in diesen schweren Stunden so hilfst.» Sie teilte auch ein Video von Rocco und Louisa, in denen die beiden erklären, dass es ihnen gut gehe und sie sich die Zeit mit Uno spielen vertreiben. Pooth schrieb dazu: «Dieses Video bedeutet uns unendlich viel. Was ich fühle, lässt sich kaum in Worte fassen. Danke, Louisa.»