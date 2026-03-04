Pooth-Sohn sitzt in Dubai: Vater Franjo kommt nach Rückschlag weiter

Die Familie von Verona Pooth (57) muss derzeit viel mitmachen: Sohn Rocco (14) sitzt nach Ausbruch des Iran–Kriegs in Dubai fest. Sein Vater Franjo (56) wollte zu ihm eilen, die Reise gestaltet sich aber schwierig, wie Verona Pooth auf Instagram verrät. In ihren Storys hält sie ihre Fans auf dem Laufenden.
Verona Pooth erklärte dort, dass die Route, die sich ihr Ehemann vorgenommen hatte, zunächst nicht funktionierte: Franjo Pooth hing 18 Stunden in Istanbul fest, von wo aus er weiterreisen wollte, um schliesslich mit einem speziellen Sicherheitsauto nach Dubai zu gelangen.
In ihren Instagram–Storys teilte die 57–Jährige auch ein Video ihres Ehemannes aus Istanbul, in dem er seine Situation schildert. Sein Flug nach Riad sei im letzten Moment gecancelt worden, berichtet er. Nun fliege er nach Oman, die «einzige Lösung, die ich hatte». Inzwischen ist er dort auch gelandet, wie Verona Pooth ebenfalls mitteilte.
Freundin von Diego Pooth kümmert sich um Rocco
Was Verona Pooth zudem beruhigt: Die Freundin ihres älteren Sohnes Diego Pooth (22), Louisa Büscher (23), ist bei ihrem Sohn Rocco in Dubai. Das sei «ein ganz grosses Glück», so Verona. Sie sei so süss und beschütze Rocco. Weiter erzählte sie, dass sie Louisa ihre Wohnung für eine Woche gegeben habe, bevor es zum Krieg kam. Nun kommt auch sie nicht weg aus Dubai.
Verona fügte in dem Clip in Richtung der 23–Jährigen hinzu: «Ich bin so dankbar, du bist einfach grossartig und du machst es so gut mit Rocco.» Zudem sagte sie: «Ich bin stolz auf dich, danke, dass du uns in diesen schweren Stunden so hilfst.» Sie teilte auch ein Video von Rocco und Louisa, in denen die beiden erklären, dass es ihnen gut gehe und sie sich die Zeit mit Uno spielen vertreiben. Pooth schrieb dazu: «Dieses Video bedeutet uns unendlich viel. Was ich fühle, lässt sich kaum in Worte fassen. Danke, Louisa.»