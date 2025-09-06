Pooths gegen Ochsenknechts: Aufregung vor «Schlag den Star»

Gute Nacht nach Bahn–Chaos

Die Ochsenknechts machten sich bereits am Freitag auf den Weg von Berlin nach Köln. Unterwegs ereilte sie allerdings Bahn–Chaos. Nach mehr als 45 Minuten ungeplantem Stopp in Wuppertal stiegen Mutter und Sohn aufs Taxi um. «Läuft», seufzte Natascha Ochsenknecht ihren Instagram–Followern genervt in ihren Storys vor. Immerhin scheint die Nacht im Hotel dann «gut» verlaufen zu sein. Aus dem morgendlichen Hotelbett resümierte sie dann, dass man sich eigentlich nicht wirklich auf die Sendung vorbereiten könne. Man versuche es natürlich, aber irgendwann sage der Kopf «lass' mich in Ruhe, du hättest die letzten 20 Jahre ja das und das machen können». So müsse sie wohl bis heute Abend noch zehn Kilo abnehmen, sagte sie ironisch. Aber es sei letztlich eine Unterhaltungsshow «und wenn man verkackt, ist das menschlich». Sie freue sich auf Verona und Diego.