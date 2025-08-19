Pooths vs. Ochsenknechts: Mutter-Sohn-Duell bei «Schlag den Star»

Es ist offiziell: Zum ersten Mal in der Geschichte von «Schlag den Star» treten zwei berühmte Mutter–Sohn–Teams gegeneinander an. Verona Pooth (57) und ihr Sohn Diego (21) kämpfen am 6. September 2025 gegen Natascha (61) und Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35). Das bestätigte ProSieben auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news. Details sollen in den nächsten Wochen folgen.